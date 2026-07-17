"บิ๊กเกรียง" นำทีม สว.พบประชาชนภาคใต้ รับฟังปัญหาที่ดินทำกิน - จัดการน้ำ

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน กลุ่มภาคใต้ (ตอนบน) นำโดย พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ หนูนวล ประธานกรรมการ และคณะสมาชิกวุฒิสภา เดินทางไปยังสำนักสงฆ์ควนไม้บ้อง ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรับฟังเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนและรับยื่นหนังสือจากประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายเอกชัย สุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายวิระชัย ชุมแก้ว นายอำเภอชะอวด ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัด และผู้แทนส่วนท้องถิ่นและท้องที่ ร่วมลงพื้นที่พบปะประชาชนในครั้งนี้ด้วย
สำหรับการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมติดตามและรับทราบข้อมูลประเด็นความเดือดร้อนของราษฎรตำบลวังอ่าง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ 4 ประเด็น ดังนี้
1.ประเด็นการติดตามผลการออกโฉนดที่ดินทำกิน ติดตามความคืบหน้าในส่วนที่ประสบผลสำเร็จและที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.ประเด็นการออกเอกสารสิทธิ์ในเขตป่าสงวน พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางช่วยเหลือราษฎร ซึ่งเข้าอยู่อาศัยและทำประโยชน์มาเป็นเวลานาน
3.การออกเอกสารสิทธิ์ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า โดยติดตามผลการดำเนินงานตามที่อุทยานได้มีการกันแนวเขตไว้แล้ว
4.ประเด็นการบริหารจัดการน้ำ เร่งรัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภค
ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้รับยื่นหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนประชาชน โดยจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา พร้อมทั้งประสานงานไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป
สำหรับการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมติดตามและรับทราบข้อมูลประเด็นความเดือดร้อนของราษฎรตำบลวังอ่าง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ 4 ประเด็น ดังนี้
1.ประเด็นการติดตามผลการออกโฉนดที่ดินทำกิน ติดตามความคืบหน้าในส่วนที่ประสบผลสำเร็จและที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.ประเด็นการออกเอกสารสิทธิ์ในเขตป่าสงวน พร้อมทั้งพิจารณาแนวทางช่วยเหลือราษฎร ซึ่งเข้าอยู่อาศัยและทำประโยชน์มาเป็นเวลานาน
3.การออกเอกสารสิทธิ์ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า โดยติดตามผลการดำเนินงานตามที่อุทยานได้มีการกันแนวเขตไว้แล้ว
4.ประเด็นการบริหารจัดการน้ำ เร่งรัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการอุปโภคบริโภค
ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้รับยื่นหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนประชาชน โดยจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา พร้อมทั้งประสานงานไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป