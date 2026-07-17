ยูเครนเผชิญวิกฤตการเมือง หลังปลด "เฟโดรอฟ" อดีต รมว.กลาโหม จนเกิดการประท้วงใหญ่

สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานจากกรุงเคียฟ ประเทศยูเครน เมื่อวันที่ 17 ก.ค. ว่า ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน พยายามยุติวิกฤตทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากการปลด นายมิคาอิล เฟโดรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยูเครนสายปฏิรูป โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง ที่กำกับดูแลการโจมตีพิสัยไกลต่อรัสเซีย ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวแทน
การปลดดังกล่าว ทำให้เกิดการประท้วงที่ไม่ค่อยเกิดขึ้น และเผยให้เห็นถึงความขัดแย้งที่ชัดเจน ระหว่าง เฟโดรอฟ กับ พล.อ.โอเล็กซานเดอร์ ซีร์สกี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดยูเครน ในการปรับคณะรัฐมนตรีอย่างกะทันหัน ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 ภายใน 1 ปี
ทั้งนี้ ประชาชนหลายร้อยคนออกมาเดินขบวนบนท้องถนนในกรุงเคียฟ และเมืองอื่น ๆ ของยูเครน เพื่อเรียกร้องให้เฟโดรอฟ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงกองทัพที่มีกำลังพลน้อย ให้เป็นกองกำลังรบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการต่อต้านรัสเซีย ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม
การปลดดังกล่าว ทำให้เกิดการประท้วงที่ไม่ค่อยเกิดขึ้น และเผยให้เห็นถึงความขัดแย้งที่ชัดเจน ระหว่าง เฟโดรอฟ กับ พล.อ.โอเล็กซานเดอร์ ซีร์สกี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดยูเครน ในการปรับคณะรัฐมนตรีอย่างกะทันหัน ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 ภายใน 1 ปี
ทั้งนี้ ประชาชนหลายร้อยคนออกมาเดินขบวนบนท้องถนนในกรุงเคียฟ และเมืองอื่น ๆ ของยูเครน เพื่อเรียกร้องให้เฟโดรอฟ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงกองทัพที่มีกำลังพลน้อย ให้เป็นกองกำลังรบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการต่อต้านรัสเซีย ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม