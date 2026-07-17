บอร์ด กสทช.อนุมัติแนวทางจัดสรรคลื่นความถี่เฝ้าระวัง - ป้องกัน "แอนตี้–โดรน"

น.ส.อรดา เทพยายน รักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด) กสทช. เห็นชอบในหลักการแนวทางการพิจารณาอนุญาตจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับใช้ระบบเฝ้าระวัง และป้องกันอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (แอนตี้–โดรน) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้อนุมัติการจัดสรรคลื่นความถี่ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. ) ใช้คลื่นความถี่ 433.05 – 434.79, 2400 – 2500 และ 5725 – 5850 เมกกะเฮิร์ต ในกิจการเคลื่อนที่ (โมบาย เซอร์วิส) เพื่อใช้ในระบบตรวจสอบอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน และรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าบางปะกง โดยมีเงื่อนไขตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ และมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการพิจารณาอนุญาตทำ มี ใช้ นำเข้า นำออก ค้า ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมแล้วแต่กรณี ให้สอดคล้องตามการอนุญาตให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยใช้คลื่นความถี่
นอกจากนี้ ที่ประชุม กสทช. อนุญาตให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใช้คลื่นความถี่ย่าน 450 เมกกะเฮิร์ต (ช่วงความถี่ 455.4250 – 456.8250 เมกกะเฮิร์ต คู่กับ 465.4250 – 466.8250 เมกกะเฮิร์ต) ความกว้างแถบบคลื่นความถี่ 2 x 1.4 เมกกะเฮิร์ต โดยใช้เทคโนโลยี เอ็นบี-ไอโอที (เอฟดีดี) เพื่อใช้ในโครงการทดลองติดตั้งใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายความเร็วสูง แอลทีอี บนคลื่นความถี่ย่าน 450 เมกกะเฮิร์ต เพื่อการทดลองหรือการทดสอบเป็นการชั่วคราว สำหรับระบบสื่อสารโครงข่ายสำหรับการควบคุมระบบไฟฟ้า และรองรับงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จำนวน 2 จุด ระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ โดยมีเงื่อนไขการอนุญาตตามที่สำนักงานเสนอ และมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการพิจารณาอนุญาตทำ มี ใช้ นำเข้า นำออก ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม แล้วแต่กรณี ให้สอดคล้องตามการอนุญาตให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้คลื่นความถี่
นอกจากนี้ ที่ประชุม กสทช. อนุญาตให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใช้คลื่นความถี่ย่าน 450 เมกกะเฮิร์ต (ช่วงความถี่ 455.4250 – 456.8250 เมกกะเฮิร์ต คู่กับ 465.4250 – 466.8250 เมกกะเฮิร์ต) ความกว้างแถบบคลื่นความถี่ 2 x 1.4 เมกกะเฮิร์ต โดยใช้เทคโนโลยี เอ็นบี-ไอโอที (เอฟดีดี) เพื่อใช้ในโครงการทดลองติดตั้งใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายความเร็วสูง แอลทีอี บนคลื่นความถี่ย่าน 450 เมกกะเฮิร์ต เพื่อการทดลองหรือการทดสอบเป็นการชั่วคราว สำหรับระบบสื่อสารโครงข่ายสำหรับการควบคุมระบบไฟฟ้า และรองรับงานระบบไฟฟ้าอัจฉริยะของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จำนวน 2 จุด ระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ โดยมีเงื่อนไขการอนุญาตตามที่สำนักงานเสนอ และมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการพิจารณาอนุญาตทำ มี ใช้ นำเข้า นำออก ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม แล้วแต่กรณี ให้สอดคล้องตามการอนุญาตให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้คลื่นความถี่