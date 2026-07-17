รมว.ทส.สั่งกรมป่าไม้เดินหน้าเชิงรุก ดำเนินคดีเข้มผู้รุกล้ำผืนป่า ป้องกันทรัพยากรรัฐ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้บุกรุกทรัพยากรของรัฐ โดยเฉพาะพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ดำเนินมาตรการเชิงรุก ตรวจสอบ จับกุม และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดโดยไม่มีข้อยกเว้น เพื่อยับยั้งการรุกล้ำผืนป่าและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย่างเด็ดขาด
ก่อนหน้าหนี้ รับรายงานจากนายนิกร ศิรโรจนานนท์ อธิบดีกรมป่าไม้ ว่า เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 ศูนย์ป่าไม้จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ภก.1 (ถลาง) และ ภก.2 (ภูเก็ต) เข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด บริเวณหมู่ 2 ซอยควนโตน ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พบผู้ต้องหา 3 ราย ได้แก่ นายธวัชชัย แพทย์ขิม นายอนุวัต สวัสดี และนายมาโนช ทองถมยา กำลังก่อสร้างอาคารโครงเหล็ก หลังคาเมทัลชีท ฝาเฌอร่า ภายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ต่อมามีนายทัพพสาร พรรณมณี แสดงตัวเป็นนายจ้างและเจ้าของพื้นที่ พร้อมยอมรับว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการจับกุมทันที
จากการตรวจสอบ พบมีการแผ้วถางและบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติรวม 1 ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา พร้อมตรวจยึดของกลาง ได้แก่ เครื่องเจียตัดเหล็ก สว่านเจาะปูน เครื่องเชื่อม และเครื่องเลื่อยยนต์ ก่อนแจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ในความผิดฐานยึดถือครอบครอง แผ้วถาง ก่อสร้าง และทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.กะรน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (สาขากระบี่) ประเมินมูลค่าความเสียหายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดำเนินการขอให้ศาลมีคำสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่ของรัฐต่อไป
ก่อนหน้าหนี้ รับรายงานจากนายนิกร ศิรโรจนานนท์ อธิบดีกรมป่าไม้ ว่า เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 ศูนย์ป่าไม้จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ภก.1 (ถลาง) และ ภก.2 (ภูเก็ต) เข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด บริเวณหมู่ 2 ซอยควนโตน ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พบผู้ต้องหา 3 ราย ได้แก่ นายธวัชชัย แพทย์ขิม นายอนุวัต สวัสดี และนายมาโนช ทองถมยา กำลังก่อสร้างอาคารโครงเหล็ก หลังคาเมทัลชีท ฝาเฌอร่า ภายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ต่อมามีนายทัพพสาร พรรณมณี แสดงตัวเป็นนายจ้างและเจ้าของพื้นที่ พร้อมยอมรับว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการจับกุมทันที
จากการตรวจสอบ พบมีการแผ้วถางและบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติรวม 1 ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา พร้อมตรวจยึดของกลาง ได้แก่ เครื่องเจียตัดเหล็ก สว่านเจาะปูน เครื่องเชื่อม และเครื่องเลื่อยยนต์ ก่อนแจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ในความผิดฐานยึดถือครอบครอง แผ้วถาง ก่อสร้าง และทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.กะรน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (สาขากระบี่) ประเมินมูลค่าความเสียหายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดำเนินการขอให้ศาลมีคำสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่ของรัฐต่อไป