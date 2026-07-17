วธ.เตรียมทำข้อเสนอการปรับโครงสร้างรองรับภารกิจใหม่ หลัง ครม.เห็นชอบหลักการ

นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมติในหลักการจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และแยกภารกิจด้านกีฬาจัดตั้งเป็นกระทรวงการกีฬาเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคมนั้น ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม ได้เตรียมจัดทำข้อเสนอต่อรัฐบาลในการปรับโครงสร้างรองรับภารกิจใหม่ เช่น การปรับโครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ปรับบทบาทกรมการศาสนารองรับภารกิจด้านศาสนพิธีและพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ปรับภารกิจกรมส่งเสริมวัฒนธรรมรองรับภารกิจด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ยกระดับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นกรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การทูตทางวัฒนธรรม
สำหรับโครงสร้างใหม่ ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว จะมีกลุ่มภารกิจหลัก 2 ด้าน ได้แก่ กลุ่มภารกิจด้านมรดก อัตลักษณ์ และทุนทางวัฒนธรรม และกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพื่อให้การอนุรักษ์และการพัฒนาเศรษฐกิจดำเนินควบคู่กัน ใช้วัฒนธรรมเป็นรากฐาน และการท่องเที่ยวเป็นกลไกสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ
สำหรับโครงสร้างใหม่ ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว จะมีกลุ่มภารกิจหลัก 2 ด้าน ได้แก่ กลุ่มภารกิจด้านมรดก อัตลักษณ์ และทุนทางวัฒนธรรม และกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพื่อให้การอนุรักษ์และการพัฒนาเศรษฐกิจดำเนินควบคู่กัน ใช้วัฒนธรรมเป็นรากฐาน และการท่องเที่ยวเป็นกลไกสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ