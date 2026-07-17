คลังเผยผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 69 ผ่านเกณฑ์แค่ 9.51 ล้าน จาก 18.82 ล้านราย

กระทรวงการคลัง ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 พบว่า มีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ จำนวน 9.51 ล้านราย จากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18.82 ล้านราย หลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน และยืนยันสิทธิระหว่างวันที่ 4 - 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม จำนวน 12.70 ล้านราย กลุ่มผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อยู่ในฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO-LOGBOOK) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 0.74 ล้านราย และกลุ่มผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่กระทรวงมหาดไทยสำรวจเพิ่มเติมในช่วงเปิดลงทะเบียน จำนวน 5.38 ล้านราย
สำหรับผู้ที่ได้รับผลการตรวจสอบว่า ไม่ผ่านคุณสมบัติ แต่เห็นว่าข้อมูลของตนไม่ถูกต้อง หรือประสงค์ให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง สามารถยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจสอบคุณสมบัติได้ภายใน 15 วัน นับจากวันประกาศผล ผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารของรัฐ 5 แห่ง โดยผู้ยื่นอุทธรณ์จะต้องแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2569
ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม จำนวน 12.70 ล้านราย กลุ่มผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อยู่ในฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO-LOGBOOK) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 0.74 ล้านราย และกลุ่มผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่กระทรวงมหาดไทยสำรวจเพิ่มเติมในช่วงเปิดลงทะเบียน จำนวน 5.38 ล้านราย
สำหรับผู้ที่ได้รับผลการตรวจสอบว่า ไม่ผ่านคุณสมบัติ แต่เห็นว่าข้อมูลของตนไม่ถูกต้อง หรือประสงค์ให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง สามารถยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจสอบคุณสมบัติได้ภายใน 15 วัน นับจากวันประกาศผล ผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารของรัฐ 5 แห่ง โดยผู้ยื่นอุทธรณ์จะต้องแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2569