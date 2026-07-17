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ราคาทองครั้งที่ 6 ปรับขึ้น 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 64,350 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 เวลา 10:05 น. (ครั้งที่ 6) ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 63,350.00 บาท ขายออก 63,550.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 62,080.20 บาท ขายออก 64,350.00 บาท