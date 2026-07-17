"ทรัมป์" กล่าวหาจีนแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐฯ ปี 2563 แต่ไม่มีหลักฐานยืนยัน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 17 ก.ค. ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ มีคำสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวกรอง ซึ่งอ้างว่าเป็นหลักฐานเกี่ยวกับการแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐฯ โดยจีน โดยกล่าวว่า รัฐบาลปักกิ่งถือครองข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวอเมริกันมากกว่า 220 ล้านรายการ และกล่าวหาว่าหน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ ปกปิดข้อมูลดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวอ้างของทรัมป์ ขัดแย้งกับผลการประเมินโดยประชาคมข่าวกรองของสหรัฐเมื่อปี 2564 ซึ่งสรุปว่า ไม่พบหลักฐานว่าจีนหรือประเทศใดพยายามเปลี่ยนแปลงระบบการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การนับคะแนน หรือผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2563 ที่ทรัมป์พ่ายแพ้ให้แก่นายโจ ไบเดน ตัวแทนของพรรคเดโมแครต
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวอ้างของทรัมป์ ขัดแย้งกับผลการประเมินโดยประชาคมข่าวกรองของสหรัฐเมื่อปี 2564 ซึ่งสรุปว่า ไม่พบหลักฐานว่าจีนหรือประเทศใดพยายามเปลี่ยนแปลงระบบการลงทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การนับคะแนน หรือผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2563 ที่ทรัมป์พ่ายแพ้ให้แก่นายโจ ไบเดน ตัวแทนของพรรคเดโมแครต