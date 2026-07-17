รฟท.เปิดตัว SRT BANGKOK CONNEX กรุงเทพอภิวัฒน์ - อยุธยา เริ่ม 1 ส.ค.นี้

นายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) เปิดเผยว่า รฟท. จะเปิดให้บริการขบวนรถพิเศษชานเมืองปรับอากาศ SRT BANGKOK CONNEX (BNEX) เส้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ - อยุธยา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 โดยจะเริ่มวิ่งให้บริการทุกวัน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทาง ที่ทั้งสะดวกสบาย ในราคาเข้าถึงง่ายสำหรับทุกคน โดยได้ขยายสถานีต้นทางมาที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้าชานเมืองและรถไฟฟ้าในเขตเมืองสายต่างๆ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว
นายอนันต์ กล่าวอีกว่า การเปิดตัว SRT BANGKOK CONNEX ครั้งนี้ เป็นการยกระดับบริการจากเดิมที่วิ่งเฉพาะวันธรรมดา ช่วงดอนเมือง - อยุธยา ให้ครอบคลุม และตอบโจทย์ผู้ใช้บริการมากขึ้น โดย รฟท. ได้นำรถดีเซลรางรุ่น KIHA 40/48 จากประเทศญี่ปุ่น มาปรับปรุงซ่อมบำรุง และตกแต่งภายในใหม่ทั้งหมดจนกลายเป็นรถไฟชานเมืองปรับอากาศที่นั่งสบาย มีพื้นที่กว้างขวาง พร้อมทั้งออกแบบตารางเดินรถให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานจริงของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ รฟท. ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและมอบความคุ้มค่าให้กับผู้โดยสารด้วยการจัดโปรโมชันราคาพิเศษนาน 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2569 โดยผู้โดยสารที่เดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ไปยังสถานีดอนเมือง รังสิต จนถึงสถานีคลองพุทรา จะจ่ายค่าตั๋วในราคาเพียง 30 บาท และหากเดินทางยาวไปจนถึงสถานีบางปะอิน บ้านโพ และสถานีปลายทางอยุธยา จะคิดอัตราค่าโดยสารสูงสุดเพียง 50 บาทเท่านั้น
นายอนันต์ กล่าวอีกว่า การเปิดตัว SRT BANGKOK CONNEX ครั้งนี้ เป็นการยกระดับบริการจากเดิมที่วิ่งเฉพาะวันธรรมดา ช่วงดอนเมือง - อยุธยา ให้ครอบคลุม และตอบโจทย์ผู้ใช้บริการมากขึ้น โดย รฟท. ได้นำรถดีเซลรางรุ่น KIHA 40/48 จากประเทศญี่ปุ่น มาปรับปรุงซ่อมบำรุง และตกแต่งภายในใหม่ทั้งหมดจนกลายเป็นรถไฟชานเมืองปรับอากาศที่นั่งสบาย มีพื้นที่กว้างขวาง พร้อมทั้งออกแบบตารางเดินรถให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานจริงของผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ รฟท. ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและมอบความคุ้มค่าให้กับผู้โดยสารด้วยการจัดโปรโมชันราคาพิเศษนาน 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2569 โดยผู้โดยสารที่เดินทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ไปยังสถานีดอนเมือง รังสิต จนถึงสถานีคลองพุทรา จะจ่ายค่าตั๋วในราคาเพียง 30 บาท และหากเดินทางยาวไปจนถึงสถานีบางปะอิน บ้านโพ และสถานีปลายทางอยุธยา จะคิดอัตราค่าโดยสารสูงสุดเพียง 50 บาทเท่านั้น