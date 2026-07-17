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หุ้นไทยเปิดภาคเช้านี้ -1.46 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 12,443.19 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (17 ก.ค.) ดัชนี Set Index เปิดภาคเช้าที่ระดับ 1,633.83 จุด ลดลง 1.46 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.09 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 12,443.19 ล้านบาท