ภารกิจนายกฯ วันนี้ เยี่ยมคารวะผู้นำจีน-เซี่ยงไฮ้ แลกเปลี่ยนข้อคิดกระชับสัมพันธ์ 2 ปท.

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียว นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว ตั้งแต่เมื่อวานนี้ (16 ก.ค.69) เวลา 22.20 น.ตามเวลาท้องถิ่น ในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ โดยมีนายเฉิน เจี๋ย (Mr. Shen Jie) รองนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ และนายสวี ข่าย (Mr. Xu Kai) รองอธิบดีสำนักงานต่างประเทศ นครเซี่ยงไฮ้ ให้การต้อนรับ
สำหรับวันนี้ (17 ก.ค.) ช่วงเช้านั้น นายกรัฐมนตรี จะร่วมพิธีเปิดและกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก ค.ศ. 2026 (2026 World Artificial Intelligence Conference) ซึ่งเป็นเวทีสำคัญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติ ก่อนพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน จากนั้น จะเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารบริษัท AgiBot ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ของจีน
ส่วนช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีจะเข้าเยี่ยมคารวะนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และช่วงค่ำ นายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ ขอเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันด้วย
สำหรับวันนี้ (17 ก.ค.) ช่วงเช้านั้น นายกรัฐมนตรี จะร่วมพิธีเปิดและกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก ค.ศ. 2026 (2026 World Artificial Intelligence Conference) ซึ่งเป็นเวทีสำคัญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติ ก่อนพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน จากนั้น จะเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารบริษัท AgiBot ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีและหุ่นยนต์ของจีน
ส่วนช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีจะเข้าเยี่ยมคารวะนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และช่วงค่ำ นายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้ ขอเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันด้วย