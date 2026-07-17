xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ ลงแรง 600 บ. ทองรูปพรรณขายออก 64,300 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 เวลา 09:01 น. (ครั้งที่ 1) ราคาปรับลดลง 600 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 63,300.00 บาท ขายออก 63,500.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 62,034.72 บาท ขายออก 64,300.00 บาท