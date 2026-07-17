xs
xsm
sm
md
lg

แผ่นดินไหว 5.2 ริกเตอร์ ในเมียนมาร์ ห่างแม่ฮ่องสอน 321 กม. ไม่พบความเสียหาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เกิดแผ่นดินไหวความรุนแรงขนาด 5.2 ตามมาตราริกเตอร์ ในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 321 กิโลเมตร อย่างไรก็ตาม ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต และยังไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้น