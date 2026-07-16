เจ้าหญิงแอนน์ ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระโกศ "สมเด็จพระพันปีหลวง-เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ"

วันนี้ (16 ก.ค. 69) เวลา 16.10 น. เจ้าหญิงแอนน์ พระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักร พระกนิษฐา ในสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร พร้อมด้วย พล.ร.ท.เซอร์ทิโมที ลอเรนซ์ พระสวามี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระโกศ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง และทรงวางพวงมาลาสักการะพระโกศ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง
การนี้ ทรงลงพระนามในสมุดหลวงถวายความอาลัย ณ ห้องรัชกาลที่ 10 อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ทิศตะวันตก โดยมีพลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ รองอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองอธิบดีกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ ถวายการต้อนรับ
ทั้งนี้ เจ้าหญิงแอนน์ ทรงมีความผูกพันกับพระราชวงศ์ไทย และทรงเทิดทูน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขณะเดียวกันชาวไทยต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่เสด็จพระราชดำเนินมาถวายความอาลัยในครั้งนี้
จากนั้น เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เจ้าหญิงแอนน์ พระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักร และพระสวามี เข้าเฝ้าฯ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ในโอกาสที่เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2569 นับเป็นการเสด็จเยือนไทยเป็นครั้งที่ 4 ของเจ้าหญิงแอนน์ สะท้อนถึงมิตรภาพระหว่างราชวงศ์ไทยและราชวงศ์อังกฤษอันแน่นแฟ้นยาวนาน
การนี้ ทรงลงพระนามในสมุดหลวงถวายความอาลัย ณ ห้องรัชกาลที่ 10 อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ทิศตะวันตก โดยมีพลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ รองอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์ ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ รองอธิบดีกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ ถวายการต้อนรับ
ทั้งนี้ เจ้าหญิงแอนน์ ทรงมีความผูกพันกับพระราชวงศ์ไทย และทรงเทิดทูน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขณะเดียวกันชาวไทยต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่เสด็จพระราชดำเนินมาถวายความอาลัยในครั้งนี้
จากนั้น เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เจ้าหญิงแอนน์ พระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักร และพระสวามี เข้าเฝ้าฯ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ในโอกาสที่เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2569 นับเป็นการเสด็จเยือนไทยเป็นครั้งที่ 4 ของเจ้าหญิงแอนน์ สะท้อนถึงมิตรภาพระหว่างราชวงศ์ไทยและราชวงศ์อังกฤษอันแน่นแฟ้นยาวนาน