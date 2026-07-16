นายกฯ เผยก่อนเยือนจีน ปมสอบโกงท้องถิ่น เป็นหน้าที่บอร์ดดำเนินการตามหน้าที่

วันนี้ (16 ก.ค.) เวลา 17.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ เดินทางมาที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง เพื่อเตรียมตัวเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคมนี้
ทั้งนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ที่มารอส่งและต้อนรับ เข้ารายงานตัวและรายงานความคืบหน้าการทำงาน หลังนายกรัฐมนตรีลงนามเซ็นคำสั่งแต่งตั้งให้ไปรักษาราชการแทนอธิบดี สถ. เพื่อสะสางปมทุจริตแก้คะแนนสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี 2568 โดยเฉพาะ
นายอนุทิน เปิดเผยว่า ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง นายนิรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ไปรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสั่งการให้มารายงานผลการตรวจสอบต่างๆ ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (17 ก.ค.) จะมีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ซึ่งต้องปล่อยให้บอร์ดดำเนินการไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่มี
ส่วนกรณีคณะกรรมการมีอำนาจสั่งเพิกถอนสิทธิข้าราชการลอตแรกที่พบความผิดปกติได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับจากต่างประเทศใช่หรือไม่นั้น นายอนุทิน ชี้แจงว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการที่จะถอด หรือจะต่อ หรืออะไรทั้งสิ้น ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล มีหน้าที่แจ้งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบว่า มันเกิดสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลขึ้น ดังนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ จะต้องไปดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย อะไรที่ไม่ถูกต้องต้องดำเนินคดี จะยกเลิกหรือจะทำอย่างไรต้องออกคำสั่งมาจากผู้ที่มีส่วนรับชอบโดยตรง ซึ่งกฎหมายเขาออกแบบมาเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ที่มารอส่งและต้อนรับ เข้ารายงานตัวและรายงานความคืบหน้าการทำงาน หลังนายกรัฐมนตรีลงนามเซ็นคำสั่งแต่งตั้งให้ไปรักษาราชการแทนอธิบดี สถ. เพื่อสะสางปมทุจริตแก้คะแนนสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี 2568 โดยเฉพาะ
นายอนุทิน เปิดเผยว่า ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง นายนิรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ไปรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสั่งการให้มารายงานผลการตรวจสอบต่างๆ ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (17 ก.ค.) จะมีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ซึ่งต้องปล่อยให้บอร์ดดำเนินการไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่มี
ส่วนกรณีคณะกรรมการมีอำนาจสั่งเพิกถอนสิทธิข้าราชการลอตแรกที่พบความผิดปกติได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับจากต่างประเทศใช่หรือไม่นั้น นายอนุทิน ชี้แจงว่า ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการที่จะถอด หรือจะต่อ หรืออะไรทั้งสิ้น ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล มีหน้าที่แจ้งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบว่า มันเกิดสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลขึ้น ดังนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ จะต้องไปดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย อะไรที่ไม่ถูกต้องต้องดำเนินคดี จะยกเลิกหรือจะทำอย่างไรต้องออกคำสั่งมาจากผู้ที่มีส่วนรับชอบโดยตรง ซึ่งกฎหมายเขาออกแบบมาเรียบร้อยแล้ว