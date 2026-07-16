มท.3 เปิดพิธีปฏิญาณตน วันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ประจำปี 69

นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตน เนื่องในวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ประจำปี พ.ศ. 2569 โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายณัฐพงศ์ สงวนจิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย รองอธิบดี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนัก/กอง กรมการปกครอง ปลัดจังหวัด และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี อ่างทอง ชลบุรี สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครปฐม และสระบุรี) จำนวน 1,200 คน เข้าร่วมที่วิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ทั้งนี้ นายเจเศรษฐ์ รับฟังการรายงานยอดกำลังพล จากนั้นได้ประกอบพิธีสวนสนามขบวนเกียรติยศเชิญธงชาติและสัญลักษณ์ประจำหน่วย ชรบ. รับชมการแสดงทางยุทธวิธีของกำลังพล ชรบ. อ่านสารวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ประจำปี พ.ศ. 2569 ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งเป็นประธานมอบโล่รางวัลหมวด ชรบ. ดีเด่นระดับภาค รวมทั้งสิ้น 20 รางวัล จากนั้นรับฟังการกล่าวคำปฏิญาณตนของ ชรบ. และพบปะให้กำลังใจแก่กำลังพล ชรบ. เป็นอันเสร็จพิธี
ทั้งนี้ นายเจเศรษฐ์ รับฟังการรายงานยอดกำลังพล จากนั้นได้ประกอบพิธีสวนสนามขบวนเกียรติยศเชิญธงชาติและสัญลักษณ์ประจำหน่วย ชรบ. รับชมการแสดงทางยุทธวิธีของกำลังพล ชรบ. อ่านสารวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ประจำปี พ.ศ. 2569 ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งเป็นประธานมอบโล่รางวัลหมวด ชรบ. ดีเด่นระดับภาค รวมทั้งสิ้น 20 รางวัล จากนั้นรับฟังการกล่าวคำปฏิญาณตนของ ชรบ. และพบปะให้กำลังใจแก่กำลังพล ชรบ. เป็นอันเสร็จพิธี