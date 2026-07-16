พกฉ.รับรางวัล องค์กรดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2569

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ. เข้ารับรางวัล องค์กรดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2569 (Anti-Corruption Awards 2026) จากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ในพิธีมอบรางวัลองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ สปท. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรุงเทพฯ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นประธานในพิธี
ในโอกาสนี้ พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มอบหมายให้ น.ส.สุภารัตน์ ปานผดุง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีและรับรางวัล
สำหรับรางวัลนี้ เป็นทั้งความภาคภูมิใจและเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ พกฉ. ในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักคุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม เราให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ ควบคู่กับการปฏิบัติภารกิจเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระมหากษัตริย์ไทย ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรสร้างคุณค่าและประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง
ในโอกาสนี้ พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ มอบหมายให้ น.ส.สุภารัตน์ ปานผดุง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีและรับรางวัล
สำหรับรางวัลนี้ เป็นทั้งความภาคภูมิใจและเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ พกฉ. ในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักคุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม เราให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ ควบคู่กับการปฏิบัติภารกิจเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระมหากษัตริย์ไทย ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชน เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรสร้างคุณค่าและประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง