"วิลาศ" ชี้ปมสร้างรัฐสภาใหม่ส่อผิดสัญญา คาดค่าซ่อมทะลุ 1.5 พันล้าน

นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต สส.กทม.พรรคประชาธิปัตย์ และอดีตประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร แถลงกรณีการก่อสร้างรัฐสภาที่สิ้นสุดสัญญาประกันในวันที่ 15 ก.ค. 2569 ว่า รัฐสภาแห่งนี้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2552 ซึ่งตนเป็นประธาน กมธ.ป.ป.ช.ขณะนั้น จึงได้ติดตามเรื่องนี้เป็นระยะโดยเฉพาะช่วงที่มีการขยายสัญญาก่อสร้างที่เริ่มตรวจสอบถึงความบกพร่อง ยืนยันว่า การตรวจสอบเรื่องนี้ไม่ได้อาฆาตมาดร้ายเพียงแต่อยากให้เป็นอาคารที่สมบูรณ์ของประเทศ ทั้งนี้ตนได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รวม 65 เรื่อง มั่นใจว่าทุกเรื่องมีหลักฐานเอาผิดได้ ดังนั้นหากใครเห็นว่าตนกล่าวเท็จฟ้องมาได้ด้วยความยินดี
ทั้งนี้ ชี้ให้เห็นถึงบัญญัติ 7 ประการ 1.ในสัญญามีเงินประกัน อยู่ 3 ก้อน ก้อนแรก 614 ล้านบาท ก้อนที่ 2 มีการจ่ายเป็นงวดๆ โดยหักเป็นเงินประกันผลงานอีก ร้อยละ 5 อีกประมาณ 600 ล้านบาท ขณะที่ก้อนที่ 3 เป็นเงินงวดสุดท้ายให้รอจ่ายพร้อมเงินประกันผลงาน ซึ่งตนยังไม่ทราบจำนวนที่ชัดเจน แต่รวมทั้งหมด 3 ก้อน ไม่น่าจะน้อยกว่า 1,500 ล้านบาท 2.ในสัญญาข้อที่ 9 ในการก่อสร้าง ต้องมีการค้ำประกัน 2 ปีก่อนสิ้นสุดสัญญาจะสิ้นสุดวันที่ 15 ก.ค. 2569 โดยในประกันระบุอย่างชัดเจนว่า ถ้าการชำรุด บกพร่องหรือดำเนินการผิดพลาดในการก่อสร้าง สามารถที่จะเรียกเอกชนเข้ามาซ่อมแซมได้ ซึ่งที่ผ่านมากลับพบว่า มีจุดที่ชำรุดหลายจุด แต่รัฐสภากลับมีการรับมอบงานซึ่งเรื่องนี้ตนได้ยื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช.ไปแล้ว ขณะเดียวกันในส่วนของรัฐสภาต้องทำหนังสือถึงผู้รับจ้างเร่งเข้ามาแก้ไขโดยด่วน โดยในส่วนของตนได้ทำหนังสือถึงผู้รับจ้างไปแล้วเป็นพันเรื่อง
ทั้งนี้ ชี้ให้เห็นถึงบัญญัติ 7 ประการ 1.ในสัญญามีเงินประกัน อยู่ 3 ก้อน ก้อนแรก 614 ล้านบาท ก้อนที่ 2 มีการจ่ายเป็นงวดๆ โดยหักเป็นเงินประกันผลงานอีก ร้อยละ 5 อีกประมาณ 600 ล้านบาท ขณะที่ก้อนที่ 3 เป็นเงินงวดสุดท้ายให้รอจ่ายพร้อมเงินประกันผลงาน ซึ่งตนยังไม่ทราบจำนวนที่ชัดเจน แต่รวมทั้งหมด 3 ก้อน ไม่น่าจะน้อยกว่า 1,500 ล้านบาท 2.ในสัญญาข้อที่ 9 ในการก่อสร้าง ต้องมีการค้ำประกัน 2 ปีก่อนสิ้นสุดสัญญาจะสิ้นสุดวันที่ 15 ก.ค. 2569 โดยในประกันระบุอย่างชัดเจนว่า ถ้าการชำรุด บกพร่องหรือดำเนินการผิดพลาดในการก่อสร้าง สามารถที่จะเรียกเอกชนเข้ามาซ่อมแซมได้ ซึ่งที่ผ่านมากลับพบว่า มีจุดที่ชำรุดหลายจุด แต่รัฐสภากลับมีการรับมอบงานซึ่งเรื่องนี้ตนได้ยื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช.ไปแล้ว ขณะเดียวกันในส่วนของรัฐสภาต้องทำหนังสือถึงผู้รับจ้างเร่งเข้ามาแก้ไขโดยด่วน โดยในส่วนของตนได้ทำหนังสือถึงผู้รับจ้างไปแล้วเป็นพันเรื่อง