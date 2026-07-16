"พริษฐ์" หวัง กกต.ทำงานตรงไปตรงมาปมคดีฮั้ว สว. ให้สังคมเห็นภาพชัดขึ้น

นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุว่าพยานคดีฮั้ว สว.อยู่ในสำนวนแล้ว แต่อยู่ที่ดุลพินิจของ 7 กกต. จะพิจารณาสรุปในเดือนสิงหาคมนี้ ว่า ข้อมูลและหลักฐานที่ถูกนำเสนอโดยพยาน 4 คน บนเวที เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งถูกยืนยันโดยแถลงการณ์ของ กกต. ว่าอยู่ในสำนวนแล้วนั้น คาดหวังว่าจะทำให้สังคมเห็นภาพชัดเจนขึ้น หลักฐานที่อยู่ในมือของหน่วยงานตรวจสอบอย่าง กกต. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีความชัดเจนและหนักแน่นแค่ไหน
ทั้งนี้ เชื่อว่า หากหน่วยงานตรวจสอบทำงานอย่างตรงไปตรงมา ในการสืบค้นเส้นทางการเงิน คลิปวงจรปิดของโรงแรมและสถานที่ที่เกี่ยวข้อง หรือหลักฐานการสื่อสารระหว่างกันทางโทรศัพท์ หน่วยงานสามารถเข้าถึงหลักฐานได้ละเอียดกว่าที่ปรากฏต่อสาธารณะหรือที่ถูกบอกเล่าโดยพยานด้วยซ้ำ
อย่างไรก็ตาม หลักฐานจากพยานทั้ง 4 คนบนเวที และจากข้อมูลที่ปรากฏต่อสาธารณะก่อนหน้านี้ ได้ตอกย้ำให้เห็นชัดว่า ขบวนการโกง สว. ดังกล่าว เป็นขบวนการที่ครอบคลุมหลายจังหวัดทั่วประเทศ โดยไม่ได้เจาะจงอยู่ที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง เพราะนอกจากขบวนการดังกล่าวจะมีการใช้กระบวนการที่คล้ายกันในหลายจังหวัด ในการจ้างคนมาลงสมัคร และขนคนมารวมตัวกันเพื่อนัดแนะและจัดทำโพยตามโรงแรมต่างๆ แต่ในเชิงคณิตศาสตร์ ขบวนการที่ถูกกล่าวหานี้จะสำเร็จได้ตามข้อกล่าวหา ก็ต่อเมื่อเป็นขบวนการที่ทำกันในหลายจังหวัดทั่วประเทศ
ทั้งนี้ เชื่อว่า หากหน่วยงานตรวจสอบทำงานอย่างตรงไปตรงมา ในการสืบค้นเส้นทางการเงิน คลิปวงจรปิดของโรงแรมและสถานที่ที่เกี่ยวข้อง หรือหลักฐานการสื่อสารระหว่างกันทางโทรศัพท์ หน่วยงานสามารถเข้าถึงหลักฐานได้ละเอียดกว่าที่ปรากฏต่อสาธารณะหรือที่ถูกบอกเล่าโดยพยานด้วยซ้ำ
อย่างไรก็ตาม หลักฐานจากพยานทั้ง 4 คนบนเวที และจากข้อมูลที่ปรากฏต่อสาธารณะก่อนหน้านี้ ได้ตอกย้ำให้เห็นชัดว่า ขบวนการโกง สว. ดังกล่าว เป็นขบวนการที่ครอบคลุมหลายจังหวัดทั่วประเทศ โดยไม่ได้เจาะจงอยู่ที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง เพราะนอกจากขบวนการดังกล่าวจะมีการใช้กระบวนการที่คล้ายกันในหลายจังหวัด ในการจ้างคนมาลงสมัคร และขนคนมารวมตัวกันเพื่อนัดแนะและจัดทำโพยตามโรงแรมต่างๆ แต่ในเชิงคณิตศาสตร์ ขบวนการที่ถูกกล่าวหานี้จะสำเร็จได้ตามข้อกล่าวหา ก็ต่อเมื่อเป็นขบวนการที่ทำกันในหลายจังหวัดทั่วประเทศ