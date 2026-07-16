แผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์ เกาะใต้นิวซีแลนด์ มีประกาศเตือนภัยสึนามิ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 16 ก.ค. ว่า สำนักเฝ้าระวังและติดตามภัยพิบัติทางธรณีวิทยาของนิวซีแลนด์ ตรวจพบการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง 6.3 แมกนิจูด ที่ระดับความลึกประมาณ 53.1 กิโลเมตร ห่างจากเมืองเท อานาว บนเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ ไปทางเหนือประมาณ 40 กิโลเมตร เมื่อเวลา 21.14 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือเวลา 16.14 น. ตามเวลาในประเทศไทย
เบื้องต้น ยังไม่มีการยืนยันความเสียหาย และผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ ขณะที่สำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาตินิวซีแลนด์ ประกาศเตือนภัยสึนามิตามแนวชายฝั่งตะวันตกของเกาะใต้ และเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เบื้องต้น ยังไม่มีการยืนยันความเสียหาย และผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ ขณะที่สำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาตินิวซีแลนด์ ประกาศเตือนภัยสึนามิตามแนวชายฝั่งตะวันตกของเกาะใต้ และเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด