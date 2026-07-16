ปธ.กมธ.พัฒนาการเมืองฯ แถลงผิดหวังรัฐ คดีทุจริตสอบท้องถิ่นไม่คืบ ไม่เห็นปลายทาง

น.ส.ภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร แถลงภายหลังการประชุมพิจารณากรณีการทุจริตสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีการเชิญตัวแทนจากตำรวจสอบสวนกลาง, กระทรวงมหาดไทย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เข้าชี้แจง ว่า ผลการประชุมในวันนี้ (16 ก.ค.) เป็นที่น่าผิดหวังอย่างยิ่ง เนื่องจากหน่วยงานที่เข้าชี้แจงไม่มีความคืบหน้าในทางคดี แม้ก่อนหน้านี้ กระทรวงมหาดไทยจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวน และนายกรัฐมนตรีจะเคยประกาศกร้าวต่อสังคมว่าเรื่องนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูเด็ดขาด แต่ข้อเท็จจริงที่พบคือยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลใดเพิ่มเติมเลย นอกเหนือจาก 3 คน ที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้ ยิ่งไปกว่านั้น แม้กระทั่งการออกหมายเรียกบุคคลเข้ามาให้ปากคำในฐานะพยานยังไม่เกิดขึ้น
สำหรับคดีทุจริตสอบครั้งนี้ มีมูลค่าความเสียหายสูงถึง 4,500 ล้านบาท แต่ทุกหน่วยงานพยายามออกแอ๊คชั่นสร้างภาพต่อหน้าสื่อว่าคดีมีความคืบหน้า แต่ในเนื้อผ้าทางคดีกลับล่าช้ามากจนอาจไม่สามารถเอาผิดใครได้ โดยทางตำรวจก็ยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยแจ้งเพียงแค่ฐานความผิดลอยๆ แต่กลับไม่ยอมระบุตัวบุคคลและไม่ส่งข้อมูลดิบใดๆ ให้ตำรวจเลย ตนจึงมองว่ายากมากที่จะเห็นปลายทางความยุติธรรมของเรื่องนี้
สำหรับคดีทุจริตสอบครั้งนี้ มีมูลค่าความเสียหายสูงถึง 4,500 ล้านบาท แต่ทุกหน่วยงานพยายามออกแอ๊คชั่นสร้างภาพต่อหน้าสื่อว่าคดีมีความคืบหน้า แต่ในเนื้อผ้าทางคดีกลับล่าช้ามากจนอาจไม่สามารถเอาผิดใครได้ โดยทางตำรวจก็ยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยแจ้งเพียงแค่ฐานความผิดลอยๆ แต่กลับไม่ยอมระบุตัวบุคคลและไม่ส่งข้อมูลดิบใดๆ ให้ตำรวจเลย ตนจึงมองว่ายากมากที่จะเห็นปลายทางความยุติธรรมของเรื่องนี้