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หุ้นไทยปิดภาคบ่ายวันนี้ +5.08 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 77,417.92 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (16 ก.ค.) ดัชนี Set Index ปิดตลาดภาคบ่ายที่ระดับ 1,635.29 จุด ปรับขึ้น 5.08 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 0.31 เปอร์เซ็นต์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 77,417.92 ล้านบาท