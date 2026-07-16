รองผู้ว่าฯ เลยร่วมตรวจแนวชายแดนไทย–ลาว ยกโมเดลป้อมยามประจำหมู่บ้านสกัดยาเสพติด

นายกิตติคุณ บุตรคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายสุชิน จันทร์ปาน นายอำเภอปากชม ร่วมลงพื้นที่ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย–ลาว นำโดย พลโท จุมภฏ นุรักษ์เขต ประธานคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย–ลาว และ พลจัตวา อุ่นคำ สีแหวนวงสัก ประธานคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ลาว–ไทย ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจร่วมตามแนวชายแดนไทย–ลาว ประจำปี พ.ศ. 2569 ระหว่างจังหวัดเลย ราชอาณาจักรไทย และแขวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทั้งนี้ คณะฯ ได้ลงพื้นที่บริเวณบ้านห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชายแดน รวมถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาของจังหวัดเลย ซึ่งได้นำ “โมเดลป้อมยามประจำหมู่บ้าน” มาใช้เป็นกลไกเฝ้าระวังและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดน
จากนั้น คณะฯ ได้เดินทางไปยังบริเวณจุดชมวิวสกายวอล์ค ที่บ้านคกงิ้ว ต.ปากตม อ.เชียงคาน เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จากจังหวัดเลยและกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ทั้งนี้ คณะฯ ได้ลงพื้นที่บริเวณบ้านห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชายแดน รวมถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาของจังหวัดเลย ซึ่งได้นำ “โมเดลป้อมยามประจำหมู่บ้าน” มาใช้เป็นกลไกเฝ้าระวังและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดน
จากนั้น คณะฯ ได้เดินทางไปยังบริเวณจุดชมวิวสกายวอล์ค ที่บ้านคกงิ้ว ต.ปากตม อ.เชียงคาน เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จากจังหวัดเลยและกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด