นายกฯ วอน ปชช.เชื่อมั่นในศักยภาพ-แสนยานุภาพกองทัพไทย พร้อมป้องกันประเทศ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจตรวจเยี่ยมกองทัพไทย ที่กองบัญชาการกองทัพไทย ในวันนี้ (16 ก.ค.) ถึงรายละเอียดการหารือและข้อสั่งการต่อผู้บัญชาการเหล่าทัพ ว่า ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับแผนการป้องกันประเทศ การรักษาอธิปไตย ตลอดจนแผนงานของกองทัพที่เป็นกลไกสนับสนุนรัฐบาลในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน รวมถึงการเตรียมความพร้อมของทุกเหล่าทัพอย่างเต็มพิกัด ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลและกองทัพร่วมมือกันมาโดยตลอด จึงขอให้พี่น้องประชาชนวางใจและเชื่อมั่นในความสามารถ ศักยภาพ และแสนยานุภาพของกองทัพไทย
ส่วนความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรั้วกั้นแนวชายแดนนั้น นายอนุทิน ระบุว่า ไม่ได้มีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยในวันนี้ เนื่องจากเป็นเรื่องของระเบียบปฏิบัติประจำ (รปจ.) ของทางกองทัพอยู่แล้ว ไม่ใช่เรื่องใหม่หรือเรื่องที่น่าตื่นตระหนกแต่อย่างใด และสำหรับการตรวจเยี่ยมเหล่าทัพอื่นๆ หลังจากนี้ ความจริงแล้วตนและผู้นำเหล่าทัพมีการพบปะกันเป็นประจำอยู่แล้ว ซึ่งครั้งนี้ทางผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ได้ให้เกียรติเชิญตนมารับฟังข้อมูลอัปเดตด้านความมั่นคงของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ
ส่วนความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรั้วกั้นแนวชายแดนนั้น นายอนุทิน ระบุว่า ไม่ได้มีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยในวันนี้ เนื่องจากเป็นเรื่องของระเบียบปฏิบัติประจำ (รปจ.) ของทางกองทัพอยู่แล้ว ไม่ใช่เรื่องใหม่หรือเรื่องที่น่าตื่นตระหนกแต่อย่างใด และสำหรับการตรวจเยี่ยมเหล่าทัพอื่นๆ หลังจากนี้ ความจริงแล้วตนและผู้นำเหล่าทัพมีการพบปะกันเป็นประจำอยู่แล้ว ซึ่งครั้งนี้ทางผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ได้ให้เกียรติเชิญตนมารับฟังข้อมูลอัปเดตด้านความมั่นคงของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพ