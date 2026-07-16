เกิดไฟป่ารุนแรงในแคนาดาคลุมเป็นวงกว้าง กระทบคุณภาพอากาศอยู่ระดับอันตราย

สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานจากเมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดา ว่า เกิดไฟป่ารุนแรงในประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นพื้นที่ประชากรเบาบาง ห่างจากเมืองโทรอนโตหลายร้อยไมล์ และก่อให้เกิดควันปกคลุมพื้นที่เป็นวงกว้าง แม้จะไม่ได้คุกคามเมืองต่าง ๆ โดยตรงก็ตาม
กรมสิ่งแวดล้อมแคนาดา รายงานดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพ (เอคิวเอชไอ) อยู่ที่ 10+ ซึ่งจัดอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากที่เป็นอันตราย สำหรับเมืองโทรอนโต
กรมสิ่งแวดล้อมแคนาดา รายงานดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพ (เอคิวเอชไอ) อยู่ที่ 10+ ซึ่งจัดอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมากที่เป็นอันตราย สำหรับเมืองโทรอนโต