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จับผู้ต้องหารับเป็นบัญชีม้าให้สแกมเมอร์ เบื้องต้นยังปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ. และ พ.ต.อ.อภิชน ขันกา ผกก.4 บก.ปพ. สั่งการ พ.ต.ท.ไพบูลย์ พิมพ์กำเนิด สว.กก.4 บก.ปพ. ส.ต.อ.ทิวา นาหมื่น ส.ต.อ.จตุรพล กำปั่น ส.ต.อ.สกลเกียรติ มากคิด ส.ต.ท.สุทธิพงษ์ ต๊ะประจำ ผบ.หมู่ กก.4 บก.ปพ. ร่วมกันจับกุม นายธานุกร หรือมิ้งก์ ตามหมายจับศาลอาญาธนบุรี ที่ 822/2569 ข้อหาเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยมิได้เจตนาใช้เพื่อตน หรือเพื่อกิจการของตนเกี่ยวข้อง โดยประการที่รู้ หรือควรจะรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใดและเป็นผู้สนับสนุนผู้อื่นกระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นและโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ได้ที่บริเวณด้านหน้าอาคารย่านคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

จากการสอบสวนผู้ต้องหา เบื้องต้นให้การว่า ก่อนเกิดเหตุได้สมัครเล่นพนันออนไลน์ ผ่านทางในเว็บไซต์ จำนวน 3 เว็บไซต์ จะต้องผูกบัญชีธนาคารเพื่อทำการโอนเงิน เข้า-ออก ทั้ง 3 เว็บไซต์ ซึ่งตนมีบัญชีธนาคารผูกไว้ทั้ง 3 เว็บไซต์ ต่างบัญชีกัน ก่อนหน้านี้ ได้รับโอนเงินยอดจำนวน 80,000 บาท และ 30,000 บาท แต่ทางเว็บไซต์พนันออนไลน์ ให้ตนสแกนใบหน้า พร้อมทั้งขอสำเนาบัตรประชาชน เบอร์โทรศัพท์ ก่อนทำการโอนเงินให้ และหลังจากนั้นประมาณ 1 อาทิตย์ บัญชีธนาคารทั้ง 3 บัญชี กลับโดนอายัดทั้งหมด ตนไม่ทราบสาเหตุ และไม่ได้เอะใจอะไร เบื้องต้นผู้ต้องหาขอให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา