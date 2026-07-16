คลังเตรียมประกาศผลการคัดกรองผู้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 69 พรุ่งนี้

นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงการพิจารณาผู้ที่จะได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม วันนี้ (16 ก.ค.) พิจารณาตัวเลขผู้ที่จะได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 อยู่ที่ 9.5 ล้านคน คิดเป็น 14 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรทั้งประเทศ จากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18.8 ล้านคน แบ่งเป็น กลุ่มผู้ถือบัตรเดิม มีการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ 12.7 ล้านคน จากทั้งหมด 13.18 ล้านคน และกลุ่มที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเดิมของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ 7.4 แสนราย จากทั้งหมด 1.05 ล้านราย และกลุ่มเปราะบางที่ตกลง จากการลงพื้นที่สำรวจของกระทรวงหาดไทย 5.4 ล้านราย
ทั้งนี้ จากการคัดกรองตามเกณฑ์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พบว่า มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เดิม 5.75 ล้านคน และผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ใหม่ จำนวน 3.55 ล้านคน โดยกระทรวงการคลังจะดำเนินการประกาศผลการคัดกรองในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ต่อไป
ส่วนคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 17-31 กรกฎาคม 2569 ผ่านช่องทางที่กำหนด ได้แก่ แอปพลิเคชันเป๋าตัง แอปพลิเคชันทางรัฐ และเว็บไซต์โครงการ รวมถึงผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) หรือไอแบงก์
ทั้งนี้ จากการคัดกรองตามเกณฑ์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พบว่า มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เดิม 5.75 ล้านคน และผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ใหม่ จำนวน 3.55 ล้านคน โดยกระทรวงการคลังจะดำเนินการประกาศผลการคัดกรองในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ต่อไป
ส่วนคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 17-31 กรกฎาคม 2569 ผ่านช่องทางที่กำหนด ได้แก่ แอปพลิเคชันเป๋าตัง แอปพลิเคชันทางรัฐ และเว็บไซต์โครงการ รวมถึงผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) หรือไอแบงก์