มท.สั่งเพิกถอน 3,621 ขรก.ท้องถิ่นโกงสอบ หลังคะแนนดิบไม่ตรงประกาศ

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย แถลงข่าวความคืบหน้าครั้งคดีโกงสอบท้องถิ่น ระบุว่า จากการตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้น พบกลุ่มผู้สอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุไปแล้วกลุ่มแรกจำนวน 3,621 ราย มีความผิดปกติชัดเจน โดยคะแนนดิบในกระดาษคำตอบไม่ตรงกับผลคะแนนที่มีการประกาศออกมา ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (17 ก.ค.) ตนได้นัดประชุมด่วนคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เพื่อลงมติเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3,621 รายทันที ก่อนจะส่งบัญชีรายชื่อไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดทั่วประเทศให้ไล่ออกตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป