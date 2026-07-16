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ชายถูกจับที่เชียงใหม่คดี 112 คุมตัวไป สภ.เขาชัยสน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน โพสต์ระบุว่า ด่วน! วันนี้ (16 ก.ค. 69) เวลาประมาณ 11.42 น. ศูนย์ทนายฯ ได้รับแจ้งว่ามีประชาชน 1 รายถูกจับกุมตัวที่ จ.เชียงใหม่ ในข้อหา ม.112 ก่อนถูกควบคุมตัวไปยัง สภ.เขาชัยสน จ.พัทลุง