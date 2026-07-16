14.05 น. หลายพื้นที่ กทม.พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง ฝนหนักบางแห่ง

เพจกรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์ระบุว่า พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง ฝนหนักบางแห่ง บริเวณกรุงเทพมหานคร (เขตตลิ่งชัน ภาษีเจริญ บางบอน บางขุนเทียน ลาดกระบัง) นครปฐม สมุทรสาคร นนทบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี
กลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออก ปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานคร(เขตบางพลัด พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย ทุ่งครุ หนองจอก) ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี
หลังจากนั้น 14.30-15.00 น. คาดว่าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานคร(เขตบางซื่อ พญาไท ห้วยขวาง ดินแดง จตุจักร ลาดพร้าว วังทองหลาง ยานนาวา) นนทบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี คาดว่าปกคลุมมากกว่า 1 ชั่วโมง