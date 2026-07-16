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14.05 น. หลายพื้นที่ กทม.พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง ฝนหนักบางแห่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เพจกรมอุตุนิยมวิทยา โพสต์ระบุว่า พบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง ฝนหนักบางแห่ง บริเวณกรุงเทพมหานคร (เขตตลิ่งชัน ภาษีเจริญ บางบอน บางขุนเทียน ลาดกระบัง) นครปฐม สมุทรสาคร นนทบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี

กลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออก ปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานคร(เขตบางพลัด พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย ทุ่งครุ หนองจอก) ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี 

หลังจากนั้น 14.30-15.00 น. คาดว่าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานคร(เขตบางซื่อ พญาไท ห้วยขวาง ดินแดง จตุจักร ลาดพร้าว วังทองหลาง ยานนาวา) นนทบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี  คาดว่าปกคลุมมากกว่า 1 ชั่วโมง