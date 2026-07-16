xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองคำครั้งที่ 8 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 64,900 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 13.18  น.ครั้งที่ 8 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 64,100.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,900.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 64,900.00 บาท รับซื้อบาทละ 62,625.96 บาท