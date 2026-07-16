"บุณย์ธิดา"ซัดหยุดผลิตวาทกรรมดีแต่พูด แนะ บุคลากรบางท่านต้องเรียนรู้ข้อผิดพลาดจากอดีตด้วย

แนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)
โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า “ครม.ลูกเทพ ไม่มีความสามารถเอย ข้าวแกงกุ้งมังกร 40 บาทเอย…”
หยุดผลิตวาทกรรม “ดีแต่พูด” เสียทีเถอะ ท่านไม่คิดบ้างเหรอ เราเพิ่งทำงานมา 3 เดือน ผลงานกำลังผลิตออกมาเรื่อย ๆ ตอน AI Passport เกาะขบวนด่า ตอนนี้สายเทคออกมาชื่นชมงานกันหมด เรื่องโกงสอบท้องถิ่น ประกาศชัดเจน ฟันไม่เลี้ยง ใครผิดจัดการหมด วันนี้สด ๆ ร้อน ๆ ทำค่าไฟให้ถูกลงไปอีก เลิกสัญญาทาสที่ไม่มีรัฐบาลไหนกล้าทำ
พวกเราผ่านงาน ผ่านการเป็น สส. มาหลายสมัย พวกเราทำงาน ลงพื้นที่ และรับผิดชอบในฐานะ สส.เขต มาโดยตลอด พวกเรารู้และเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต้องการอะไร ซึ่งไม่ต่างจากทุกพื้นที่ทั่วประเทศ พวกเราไม่ใช่พวกพูดมาก พวกเรา “พูดแล้วทำ” หลัง ๆ “ทำแล้วยังไม่พูด” ก็มีอีกเยอะ
บ้านหลังเก่าที่เคยอยู่ไม่ได้ผิดอะไร แต่บุคลากร “บางท่าน” ในยุคปัจจุบัน ต้องเรียนรู้ข้อผิดพลาดจากอดีตด้วย คำว่า “ดีแต่พูด” มันหลอกหลอนมานานเท่าไหร่แล้ว