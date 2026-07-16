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นายกฯ ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการกองทัพไทย ที่กองบัญชาการกองทัพไทย