ยอดผู้เสียชีวิตเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว 33 ราย

สำนักงานเขตจตุจักร โพสต์ระบุว่า อัปเดตสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ ร้านอาหาร “โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว”ข้อมูล ณ เวลา 10.00 น. วันที่ 16 กรกฎาคม 2569
ผู้เสียชีวิต จำนวน 33 ราย
• ทราบอัตลักษณ์แล้ว 33 ราย
• มีผู้บาดเจ็บอาการรุนแรง(กลุ่มสีแดง) เสียชีวิตเพิ่ม รวม 6 ราย
ผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 71 ราย
• กลุ่มอาการสีแดง (อาการรุนแรง) 14 ราย
• กลุ่มอาการสีเหลือง (อาการปานกลาง) 13 ราย
• กลุ่มอาการสีเขียว (อาการเล็กน้อย) 44 ราย
ผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวเดินทางกลับบ้านแล้วทั้งหมด
สำนักงานเขตจตุจักรยังคงบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์ ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ สามารถยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือได้ที่ ห้องโถงเอนกประสงค์ ชั้น 2 สำนักงานเขตจตุจักร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตจตุจักร โทร. 0 2513 9713