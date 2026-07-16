นายกฯ หารือนักธุรกิจยุโรป ย้ำไทยเร่งดำเนินการ 3 ด้านสำคัญ

วันนี้ (16 ก.ค.) เวลา 09.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาธุรกิจสหภาพยุโรป-อาเซียน และสมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ ซึ่งมีผู้แทนบริษัทชั้นนำของยุโรปกว่า 40 บริษัท เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และแนวทางยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
นายกฯ ระบุว่า รัฐบาลเร่งดำเนินการใน 3 ด้านสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต การยกระดับระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ และการปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการลงทุน ผ่านโครงการ Thailand FastPass และการผลักดันไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานภาครัฐ เพิ่มความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั่วโลก
นายกฯ กล่าวย้ำว่า ไทยต้องการก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตและนวัตกรรมสำคัญของภูมิภาค พร้อมเดินหน้าผลักดัน FTA ไทย–สหภาพยุโรป ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อเปิดโอกาสให้สินค้าไทยเข้าถึงตลาดยุโรปได้มากขึ้น และสร้างโอกาสใหม่ให้ผู้ประกอบการไทย ด้านผู้แทนภาคธุรกิจยุโรปยืนยันสนับสนุนการผลักดัน FTA ไทย–สหภาพยุโรป และการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทย พร้อมเสนอความร่วมมือ 5 ด้านสำคัญ ซึ่งล้วนเป็นอุตสาหกรรมที่จะช่วยสร้างงาน พัฒนาทักษะแรงงานไทย และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ