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"วงทศกัณฑ์"เผยยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บ.จากร้านที่เกิดเหตุไฟไหม้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วงทศกัณฑ์ โพสต์ระบุว่า ทางวงเเละผู้เสียหายยังไม่มีการรับเงินเยียวยาเบื้องต้น10,000บ.จากทางร้านที่เกิดเหตุนะครับ