"วันชัย"เผย ผอ.อสมท.สายตรงแสดงความเสียใจต่อเหตุทำร้ายร่างกายพนักงาน Thai PBS

นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. (Thai PBS) โพสต์ระบุว่า เมื่อเช้านี้ทาง ผอ.อสมท. ได้โทรศัพท์มาหา แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์การทำร้ายร่างกายของพนักงาน Thai PBS และจะรีบออกแถลงการณ์แสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
ผมได้โทรศัพท์พูดคุยกับน้องพนักงานที่โดนทำร้ายร่างกาย และแจ้งให้ทราบว่า ผอ. อสมท. ได้ฝากแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ให้กำลังใจ และฝ่ายบริหาร Thai PBS ยืนยันที่จะปกป้องและเรียกร้องความยุติธรรมให้กับพนักงานทุกระดับ
ขอขอบคุณท่านผอ. อสมท.ที่ได้แสดงความรับผิดชอบอย่างจริงจังด้วยครับ