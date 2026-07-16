กทม. - วสท. - ส.ผู้ตรวจสอบอาคาร หารือยกระดับมาตรการความปลอดภัยอัคคีภัยอาคาร

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ร่วมหารือกำหนดแนวทางตรวจสอบอาคารที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการอย่างเร่งด่วน โดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือแนวทางการจัดตั้งคณะทำงานร่วม เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ประเมิน และให้คำแนะนำด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยอัคคีภัยแก่อาคารที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และหลักวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร ลดความเสี่ยงจากเหตุอัคคีภัย และสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชนต่อไป