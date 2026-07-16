ปิดเบี่ยงถนนทหารตั้งแต่แยกเกียกกาย- แยกสะพานแดง เริ่ม 17 ก.ค.นี้

สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร แจ้งข่าว เตรียมปิดเบี่ยงการจราจร ถนนทหาร ตั้งแต่แยกเกียกกายถึงสะพานแดง ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดําเนินงานเสาเข็มเจาะของโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกายช่วงที่ 3 ก่อสร้างสะพานยกระดับและถนนฝั่งพระนครจากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงแยกสะพานแดง การปิดเบี่ยงเพื่อดำเนินงานดังกล่าว มีผลทำให้ทั้งสองฝั่งสามารถใช้สัญจรได้ฝั่งละ 1 ช่องจราจร อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าง
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้า - ออกที่พักอาศัยได้ตามปกติ สำนักการโยธาขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้