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ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำคุก 2 ปี คดี ม.112 “อานนท์”กรณีปราศรัยที่หอศิลป์ มช.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจอานนท์ นำภา โพสต์ระบุว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 5 พิพากษายืนจำคุก 2 ปี คดี ม.112 ของ “อานนท์ นำภา” กรณีปราศรัยที่หอศิลป์ มช. เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 63