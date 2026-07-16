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ราคาทองคำครั้งที่ 3 ลง 50 บ. รูปพรรณขายออก 64,950 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 09.53  น.ครั้งที่ 3 ปรับลง 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 64,150.00 บาท รับซื้อบาทละ 63,950.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 64,950.00 บาท รับซื้อบาทละ 62,671.44 บาท