xs
xsm
sm
md
lg

เครือข่ายนักศึกษาฯ ยื่นหนังสือร้อง กต.ให้ประท้วงอินโดนีเซีย ปม“ยิ่งลักษณ์“เข้าพบ ปธน.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย เดินทางมาที่กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อยื่นหนังสือขอให้ดำเนินการประท้วงอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ กรณี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งหลบหนีคดีอยู่ต่างประเทศได้เดินทางเข้าพบประธานาธิบดีอินโดนีเซีย