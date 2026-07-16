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หุ้นไทยเปิดตลาดร่วง 0.44 จุด มูลค่าซื้อขาย 3567.89 ล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บรรยากาศการซื้อขายหุ้นไทยภาคเช้าอยู่ที่ระดับ 1629.77 จุด ปรับลง 0.44 จุด มูลค่าซื้อขาย 3567.89 ล้านบาท