xs
xsm
sm
md
lg

เปิดตลาดทองคำปรับขึ้น 50 บ. รูปพรรณขายออก 65,050 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง เวลา 17.06  น.ครั้งที่ 1 ปรับขึ้น 50 บาท โดยทองคำแท่งขายออก 64,250.00 บาท รับซื้อบาทละ 64,050.00 บาท ทองรูปพรรณขายออก 65,050.00 บาท รับซื้อบาทละ 62,762.40 บาท