"รักชนก"ถาม ทส.เป็นเรื่องปกติหรือไม่ ใช้เวลา-สถานีราชการจัดงานวันเกิด"สุชาติ"

น.ส.รักชนก ศรีนอก สส.บัญชี่รายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า วันนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีงานใหญ่จ้า จัด HBD รัฐมนตรี สุชาติ ชมกลิ่น ที่กระทรวงค้า
กำหนดการ
- ปลัดกระทรวงฯ กล่าวอวยพร
- รับชมคลิปวิดีโออวยพรวันเกิด จากกรมอุทยานฯ
- เชิญ รัฐมนตรี สุชาติ ขึ้นเวที ผู้บริหารหน่วยงานมอบของขวัญ
- ปลัดพร้อมอธิบดี อันเชิญเค้กขึ้นเวที
คำถาม
- เป็นเรื่องปกติหรือไม่ ที่ใช้เวลาและสถานีราชการจัดงานวันเกิด ให้รัฐมนตรี ?
- สถานที่ น้ำ ไฟ อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงอัตรากำลังข้าราชการกระทรวง ทั้งระดับล่างและระดับสูง ที่ควรเอาเวลาทำงานมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนใช่ไหม แล้วทำไมถึงเอาเวลาที่มีค่านี้ เอามา HBD รัฐมนตรี มีระเบียบราชการข้อไหนรองรับ ? ทุกอย่างมีมูลค่าทั้งสิ้น ใครจ่าย ?
- ให้ข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยมาร่วม ระดับกรมหน่วยละ 13 คน รัฐวิสาหกิจหน่วยละ 7 คน กองหน่วยละ 5 คน กลุ่มหน่วยละ 3 คน คนเหล่านี้เค้าไม่มีการมีงานทำกันหรืออย่างไร ? เค้าอาจจะไม่ได้ยินดีที่คุณสุชาติเกิด ก็ต้องไปบังคับขู่เข็ญให้เค้ามาร่วมด้วยอย่างนั้นหรือคะ ?
รบกวนรัฐมนตรีสุชาติและปลัดกระทรวงทรัพชี้แจงด้วย
ปล. สุขสันต์วันเกิดพี่เฮ้งค้า ทำอะไรไว้ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็ขอให้ได้สิ่งนั้นตอบแทน