ทส.แจงกรณีกำหนดการวันเกิด ‘สุชาติ’ระดมเจ้าหน้าที่ร่วมงาน ชี้เป็นการแสดงความปรารถนาดีช่วงเวลาสั้นๆ

จากกรณีรายงานข่าวจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เผยแพร่กำหนดการกิจกรรมอวยพรวันคล้ายวันเกิดนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.ทส. โดยกำหนดจัดกิจกรรม วันที่ 15 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 ทส. เบื้องต้นมีการอ้างถึงผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวง มอบของที่ระลึก (เรียงตามหน่วยงาน) ปลัดกระทรวง พร้อมผู้บริหารระดับอธิบดี ขึ้นเวทีร่วมกับ รมว. และนำเค้กวันเกิดเข้าสู่บริเวณกลางเวที รมว.ทส.กล่าวขอบคุณ คณะผู้บริหารร่วมร้องเพลงอวยพรวันเกิด และถ่ายภาพร่วมกัน ทำให้ น.ส.รักชนก ศรีนอก ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ตั้งข้อสังเกตถึงการจัดงานวันเกิด รมว. ถึงการใช้สถานที่ อัตรากำลังข้าราชการกระทรวง ว่าใช้งบประมาณจากส่วนใดจัดนั้น
ล่าสุดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชี้แจงข้อเท็จจริง เนื่องด้วยปัจจุบันอยู่ระหว่างชี้แจงงบประมาณปี 2570 ทส.จึงมีการจัดประชุมผู้บริหาร เพื่อหารือซักซ้อม เตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณ และรับมอบนโยบาย แนวทาง การดำเนินงานจากท่าน รมว.ทส. ซึ่งท่าน รมว. ทส.ได้เน้นย้ำในการทำงาน เพื่อประโยชน์ของประชาชน ทั้งในเรื่องการแก้ไขปัญหามลพิษข้ามแดน ไฟป่าหมอกควัน การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชน เช่น กรณีทับลาน การจับกุมผู้บุกรุก ทําลายป่า โดยแยกแยะกลุ่มประชาชนและนายทุนให้ชัดเจน เป็นต้น ประกอบกับ วันนี้เป็นวันคล้าย วันเกิดท่าน รมว.ทส. จึงมีการแสดงความปรารถนาดี ตามธรรมเนียมต่อท่าน รมว.ทส. ซึ่งเป็นผู้ที่รักยิ่งของชาว ทส. โดยใช้ช่วงเวลาสั้นๆ ภายหลังการมอบนโยบาย ทั้งนี้ ร่างกำหนดการที่ปรากฏตามข่าว ไม่ได้เป็นทางการแต่อย่างใด