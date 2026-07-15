"ในหลวง-พระราชินี"พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศ เฝ้าฯกราบบังคมทูลลาโอกาสพ้นจากหน้าที่

วันนี้ 15 กรกฎาคม 2569 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ตามลำดับดังนี้
เวลา 18.07 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายมาร์ก กุดดิง (Mr. Mark Gooding) เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
ในโอกาสนี้ นายคริสโตเฟอร์ แพทริก แม็กคอร์มิก (Mr. Christopher Patrick McCormick) คู่สมรสเอกอัครราชทูตฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
เวลา 18.18 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเฟลิเป เด ลา โมเรนา กาซาโด (Mr. Felipe de la Morena Casado) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทย ซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
เวลา 18.30 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ (Mr. Jean-Claude Poimbœuf) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางมาริโกะ ปวงเบิฟ (Mrs. Mariko Poimbœuf) ภริยาเอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย