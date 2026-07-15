'กรณ์'ชี้ไม่เข้าใจตรรกะไหน? รบ.พับโครงการข้าวแกง 40 บาท ทำไมด่าคนทักท้วง

นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า
ผมไม่เข้าใจตรรกะครับ ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบวิธีการทักท้วงอย่างไร ทำไมด่าคนทักท้วง แต่ไม่ตั้งคำถามคนมีหน้าที่ทำว่า ’เลิกทำไม’? ยิ่งหากเชื่อว่าการเลิก โครงการทำให้ชาวบ้านเสียโอกาสและยังต้องจ่ายแพงต่อไปจริง น่าจะยิ่งต้องถาม รมต. ว่าทำไมเลิก? แค่เพราะ sensitive กับเสียงวิจารณ์? หน้าที่อยู่ที่การช่วยประชาชนครับ ถ้ารัฐบาลมั่นใจจริงว่าคิดถูกก็ต้องทำต่อ แต่ถ้ายอมรับว่าที่คิดอาจไม่ใช่ ก็ต้องขอบคุณเสียงทักท้วง มีโครงการใหญ่กว่านี้อื่นๆอีกมากที่ควรทบทวน ถ้าพร้อมรับฟังจริงๆ น่าจะดีครับ