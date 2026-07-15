"อัษฎางค์"ชี้กรณีข้าวแกง 40 บาท พอ"ศุภจี"ยอมฟังชาวบ้าน กลับโดนถล่มไร้ความสามารถ งงต้องการอะไรกันแน่?

นายอัษฎางค์ ยมนาค หรือ เอ็ดดี้ นักวิชาการอิสระ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า เรื่องข้าวแกง 40 บาทสนุกขึ้นทุกวัน ศุภจีทำอะไรก็ผิด
#อัษฎางค์ยมนาค | #อัษฎางค์ยมนาค
ตอนคุณศุภจีเสนอแนวคิด คนกลุ่มหนึ่งออกมาถล่มว่าไม่ฟังประชาชน คิดอะไรไม่รู้ ข้าวแกง 30 บาทมีเต็มบ้านเต็มเมือง
คุณศุภจีบอก โอเค เมื่อมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ก็รับฟัง และชะลอเพื่อนำกลับไปทบทวน
ผมนึกว่าจะได้ยินคำว่า
“ขอบคุณที่รับฟังเสียงประชาชน”
เปล่าครับ
กลับถล่มหนักกว่าเดิมว่า ถอยแล้ว ล้มเหลวแล้ว ไร้ความสามารถ
ผมก็เลยสงสัยว่า ตกลงต้องการอะไรกันแน่?
ในทางตรรกะ สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเรียกว่า “Double Bind” ผสมกับ “Moving the Goalposts” ครับ
ตอนเสนอ บอกว่า
“ปัญญาอ่อน คิดมาได้ยังไง ไม่ฟังชาวบ้าน”
พอเขาฟังชาวบ้านและชะลอโครงการ
“เห็นไหม ล้มเหลว คิดไม่เป็น ถอยแล้ว”
อ้าว…
แล้วคุณต้องการให้เขาทำอะไรครับ?
เดินหน้าต่อ = ไม่ฟังประชาชน
ชะลอทบทวน = ไร้ความสามารถ
ยกเลิก = โครงการล้มเหลว
เดินหน้าต่อ ก็ด่าว่าไม่ฟังประชาชน
พอฟังประชาชน ก็ด่าว่าไร้ความสามารถ
ถ้าตรรกะเป็นแบบนี้ ต่อให้ทำอะไร ผลลัพธ์ก็ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วว่า “ผิด”
นี่ไม่ใช่การตรวจสอบนโยบายครับ
นี่คือการตั้งคำตอบไว้ก่อน แล้วค่อยหาเหตุผลมารองรับทีหลัง
เพราะเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่ว่า “ทำอย่างไรให้ประชาชนได้ประโยชน์”
แต่อยู่ที่ว่า
“ทำอย่างไรก็ได้ ให้ศุภจีผิด”
แบบนี้เขาไม่ได้ขุดหลุมให้รัฐบาลแล้วครับ
เขากำลังขุดหลุมให้ตรรกะของตัวเอง