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"น้องดิน"นักร้องนำวงทศกัณฑ์จากไปอย่างสงบแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจวงทศกัณฑ์ โพสต์ระบุว่า ตอนนี้น้องดิน
ได้จากไปอย่างสงบแล้วครับ ส่วนร่างจะนำไปบำเพ็ญกุศลที่ไหนรออัพเดทอีกทีนะครับ เสียใจกับครอบครัวน้องด้วยครับ อาลัยรักจากพี่ๆ ทศกัณฐ์